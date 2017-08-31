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Модернизированные Ми-8 задействуют в обеспечении посадки экипажа "Союза" в Казахстане

Новости Урала
31 августа, 8:37 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, августа. /ТАСС

Посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля с космонавтом Роскосмоса Федором Юрчихиным, астронавтами NASA Пегги Уитсон и Джеком Фишером запланирована на 3 сентября

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Вертолеты Ми-8МТВ-5

Вертолеты Ми-8МТВ-5

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Модернизированные вертолеты Ми-8МТВ-5 Центрального военного округа (ЦВО), которые в 2017 году поступили на вооружение по гособоронзаказу, впервые примут участие в обеспечении посадки международного экипажа корабля "Союз-МС-04" в Казахстане. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе округа.

"В обеспечении посадки экипажа корабля "Союз МС-04" принимают участие 14 вертолетов, в том числе впервые модернизированные Ми-8МТВ-5, которые в 2017 году поступили в ЦВО по гособоронзаказу, один самолет Ан-26 и два Ан-12, также задействовано 22 единицы автотехники, среди которой поисково-эвакуационные машины высокой проходимости "Синяя птица". Военная авиация, техника и более 150 человек личного состава перебазированы в степь Казахстана из Свердловской и Челябинских областей", - сказали в пресс- службе.

Посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-04" запланирована 3 сентября 2017 года с космонавтом Роскосмоса Федором Юрчихиным, астронавтами NASA Пегги Уитсон и Джеком Фишером. Дежурство по посадке спускаемого аппарата организовано в центре боевого управления 14 армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что в феврале 2017 года космические спасатели ЦВО на Урале получили на вооружение 16 новых вертолетов Ми-8МТВ-5. Модернизированные машины относится к семейству Ми-8/17 и предназначены для транспортировки грузов и техники массой до четырех тонн, также используются для проведения поисково-спасательных операций и выполнения различных специальных задач. "Кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно малых высотах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенные площадки", - пояснили в пресс-службе.

Летчики ЦВО за последние 10 лет участвовали в более чем 50 операциях по обеспечению посадок пилотируемых космических кораблей, эвакуировав свыше 200 космонавтов, в том числе около 100 иностранных.

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