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Пострадавшую в ДТП на Кипре жительницу Челябинска доставили в РФ

Новости Урала
31 августа, 9:06 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 31, августа. /ТАСС

В настоящее время женщина находится в реанимации Челябинской областной клинической больницы, ее состояние оценивается как тяжелое

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© Антон Новодережкин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Жительницу Челябинска, которую 29 июля на Кипре сбил автомобиль, привезли в четверг на лечение в Челябинскую областную клиническую больницу. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"Жительница Челябинской области, пострадавшая в ДТП на Кипре, доставлена реанимобилем из аэропорта Кольцово в Челябинскую областную клиническую больницу сегодня, 31 августа. Транспортировку она перенесла удовлетворительно. Сейчас госпитализирована в отделение реанимации для дальнейшего лечения, состояние ее оценивается как тяжелое, необходимое лечение пациентка получает в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 57-летняя жительница Челябинска попала в ДТП на Кипре утром 29 июля. Она переходила дорогу в районе отеля, когда ее сбил автомобиль. В тяжелом состоянии россиянку доставили в больницу. Губернатор Челябинской области дал поручение областному Минздраву организовать перевозку пострадавшей на родину и оказать ей всю необходимую помощь.

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