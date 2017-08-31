Партию первого в России электронного учебника для слепых отправили в школу-интернат ХМАО

ТАСС, 31 августа. Первую партию инновационных учебников для слепых и слабовидящих, которые были разработаны при Тюменском государственном университете (ТюмГУ), отправили в Излучинскую школу-интернат в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра (ХМАО - Югра). Об этом в четверг сообщили в пресс-службе вуза.

"Учащиеся Излучинской школы-интерната первыми попробуют инновационные учебники для слепых и слабовидящих людей "Сиолл". Устройства закупили в рамках программы "Доступная среда", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что тюменские разработчики создали первый в РФ электронный учебник для слепых и слабовидящих людей на средства программы "УМНИК" Фонда содействия инновациям. Он состоит из двух модулей для учителя и ученика, позволяет нарабатывать практический навык чтения и письма, отправлять текст и сохранять его, а также удаленно проверять задание.

Устройство получило название "Сиолл" - от английского "Вижу все", так как способно помогать незрячему получать информацию в доступной для него форме. Пользователь вставляет флеш-носитель в учебник, после чего программа преобразовывает информацию в рельефно-точечный шрифт Брайля. Далее она выводится в области "Чтения" в виде шрифта Брайля, который человек может тактильно читать, а с помощью специального грифеля самостоятельно набирать текст в отдельной области, тренируя навыки письма.

По данным Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, электронный учебник уже был апробирован в школе- интернате № 39 в городе Ялуторовске. В 2016 году он был презентован на Международном научном конгрессе в Германии и протестирован в самой крупной местной школе для слепых и слабовидящих в Ганновере.

В планах авторов проекта - разработка специальной электронной тетради, которая поможет лучше взаимодействовать преподавателю и ученику благодаря определенным модулям. Проект получил поддержку от правительства области - субсидию на создание опытного образца технологической инновации.