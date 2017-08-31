В здании суда в Челябинске из-за подозрительного предмета прошла эвакуация

ЧЕЛЯБИНСК, 31 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Силовики в четверг провели эвакуацию в здании Центрального районного суда Челябинска после того, как там был найден подозрительный предмет. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Центральном районном суде Челябинска найден подозрительный предмет. Из здания суда эвакуировано более 20 человек. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают опасность найденного предмета", - пояснил собеседник агентства.

ТАСС пока не располагает комментарием пресс-службы управления МВД по Челябинской области.