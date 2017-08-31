Сотрудники МЧС спасли рыбака с тонувшей в Нижневыйском водохранилище лодки

Армавирский машиностроительный завод презентовал изотермический вагон на выставке в МосквеНовости партнеров 31 августа, 14:12
Ученые установили зависимость интенсивности ветров в атмосфере Венеры от широтКосмос 31 августа, 14:12
На Камчатке разработают программу по сохранению краснокнижных птицНовости партнеров 31 августа, 14:03
Крамник поднялся на третье место в рейтинге FIDE, Карякин - 11-йСпорт 31 августа, 13:57
Первое сентября в Москве будет теплым и солнечнымМосква 31 августа, 13:43
Фернандес: футболисты ЦСКА концентрируются на победу в каждой игре, это задача командыСпорт 31 августа, 13:42
Футболист Фернандес заявил, что он горд представлять сборную РоссииСпорт 31 августа, 13:35
Футболист "Уфы" Стоцкий заявил, что из СМИ узнал об интересе к себе со стороны ЦСКАСпорт 31 августа, 13:34
Федерация футбола Крыма не обсуждает вопрос участия сборной региона в официальных матчахСпорт 31 августа, 13:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 31 августа. Рыбак, чья лодка получила течь и начала тонуть в Нижневыйском водохранилище, спасен. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
"60-летний мужчина вышел на резиновой лодке на рыбалку. Поднялся сильный ветер, мужчина принял решение о возвращении на берег, но из-за сильных волн не смог поднять якорь. Он решил перерезать ножом веревку и случайно повредил лодку. Мужчина оказался практически в воде", - сказали в пресс-службе.
Спасателям о ЧП сообщили очевидцы. Двое сотрудников МЧС на моторной лодке отправились на помощь. Рыбак был обнаружен в 7 км от берега. Его взяли на буксир и доставили на сушу.
"Спасатели отметили, что мужчина, отправляясь на рыбалку, пренебрег мерами безопасности: не имел ни спасательного жилета, ни спасательного круга. Это могло стоить ему жизни", - подчеркнули в МЧС.