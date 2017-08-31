Сотрудники МЧС спасли рыбака с тонувшей в Нижневыйском водохранилище лодки

ТАСС, 31 августа. Рыбак, чья лодка получила течь и начала тонуть в Нижневыйском водохранилище, спасен. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

"60-летний мужчина вышел на резиновой лодке на рыбалку. Поднялся сильный ветер, мужчина принял решение о возвращении на берег, но из-за сильных волн не смог поднять якорь. Он решил перерезать ножом веревку и случайно повредил лодку. Мужчина оказался практически в воде", - сказали в пресс-службе.

Спасателям о ЧП сообщили очевидцы. Двое сотрудников МЧС на моторной лодке отправились на помощь. Рыбак был обнаружен в 7 км от берега. Его взяли на буксир и доставили на сушу.

"Спасатели отметили, что мужчина, отправляясь на рыбалку, пренебрег мерами безопасности: не имел ни спасательного жилета, ни спасательного круга. Это могло стоить ему жизни", - подчеркнули в МЧС.