Уральский турбинный завод отгрузил оборудование для Гродненской ТЭЦ-2 в Белоруссии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Уральский турбинный завод (УТЗ, входит в холдинг "Ротек") отгрузил оборудование для Гродненской ТЭЦ-2 в Белоруссии. Об этом в четверг сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Уральский турбинный завод отгрузил оборудование для реконструкции турбины… Гродненской ТЭЦ-2. Уральцы, в частности, поставили цилиндр высокого давления, генератор, конденсатор, автоматизированную систему управления технологическим процессом и вспомогательное оборудование", - говорится в сообщении.

Договор на реконструкцию турбины был подписан с республиканским предприятием "Гродноэнерго" в январе 2016 года. Планируемый срок ввода турбоагрегата после реконструкции - 2018 год.

Проект реализуется в рамках стратегии развития белорусской энергетики, которая предусматривает обновление и модернизацию парка генерирующего оборудования для повышения эффективности работы теплоэлектростанций. Паровые турбины УТЗ ранее поставлялись в Минск, Могилев, Витебск, Новополоцк и Мозырь. По мощности турбинный парк Республики Беларусь на 20% представлен агрегатами уральского производства.

УТЗ основан в 1938 году. Его первая паровая турбина мощностью 12 тыс. киловатт была собрана и испытана в мае 1941 года. По данным пресс-службы предприятия, в России и странах СНГ примерно половина установленной мощности теплофикационных турбин приходится на турбины УТЗ.