Бывший бухгалтер филиала БТИ на Урале получила четыре года колонии за хищение

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил бывшего главного бухгалтера "Областного центра недвижимости" филиала "Горнозаводское БТИ" к четырем годам лишения свободы за присвоение более 15,7 млн рублей. Об этом сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
"Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера "Областного центра недвижимости" филиала "Горнозаводское БТИ" Анастасии Кононовой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере". Суд приговорил Кононову к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Также суд постановил взыскать ущерб свыше 14,8 млн рублей в пользу "Областного центра недвижимости".
Установлено, что с июня 2011 года по октябрь 2015 года Кононова, являясь главным бухгалтером предприятия, присвоила принадлежащие ему средства в размере более 15, 7 млн рублей.
"Главный бухгалтер неоднократно вносила в реестры на зачисление заработной платы недостоверные сведения, изготавливала электронные платежные поручения и направляла их в банк для перечисления денежных средств на ее личные счета. Деньги были похищены за счет средств, удержанных из заработной платы сотрудников филиала в качестве НДФЛ и других обязательных платежей", - отмечается в сообщении прокуратуры.