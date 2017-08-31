В новом музее истории России на Урале будут проходить школьные уроки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Музейно-выставочный павильон "Россия - моя история", который 3 сентября откроется в Екатеринбурге, будет использован для проведения школьных уроков, факультативов, секций, сообщили в четверг в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Возможности мультимедийного парка "Россия - моя история" должны быть максимально использованы для проведения школьных уроков и факультативных занятий. Об этом врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев заявил 31 августа на заседании областного правительства. Он поручил Министерству общего и профессионального образования и департаменту молодежной политики региона использовать возможности парка в образовательном процессе - эта площадка как нельзя лучше подходит для выездных уроков истории, факультативных занятий, собраний краеведческих кружков и секций", - сказали в департаменте.

Концепция внутреннего наполнения исторического мультимедийного парка "Россия - моя история" была утверждена в августе. В галерее исторических личностей, внесших весомый вклад в развитие Урала, будут представлены Василий Татищев, Вильгельм де Геннин, Ермак, Симеон Верхотурский, Акинфий и Никита Демидовы, отец и сын Черепановы, Дмитрий Мамин-Сибиряк, Алексей Денисов-Уральский, Миша Брусиловский, Эдуард Россель.

В экспозициях музея будут отражены индустриальное развитие Свердловской области, основание уральских заводов и городов, Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря, трудовой и боевой подвиг уральцев в годы Великой Отечественной войны, этап современного развития региона.

Ранее министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина сообщала ТАСС, что региональную часть экспозиции в течение года разрабатывали ведущие уральские историки и краеведы, она прошла согласование и оцифровку в Фонде гуманитарных проектов в Москве. Первых посетителей новый музей примет 4 сентября, весь его контент будет мультимедийным, в частности, будет применяться технология видеомэппинга - 3D-проецирование на стены и интерьерные объекты с учетом их геометрии.

Выставочный павильон музея истории России за 350 млн рублей построили в Екатеринбурге на улице Народной Воли, это двухэтажное здание площадью 6,7 тыс. кв. метров. В нем разместится филиал исторического парка "Россия - моя история", который располагается в Москве в павильоне №57 на ВДНХ. В рамках проекта Патриаршим советом по культуре созданы четыре исторических выставки - "Рюриковичи", "Романовы", "1917-1945", "1945-2016".