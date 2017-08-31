Бывший глава администрации района Екатеринбурга, осужденный за взятку, обжаловал приговор

ТАСС, 31 августа. Бывший глава администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Александр Бреденко, приговоренный к трем годам колонии за взятку, обжаловал приговор. Также апелляционная жалоба поступила от его адвоката, сообщили в четверг ТАСС в суде.

"Поступили две апелляционные жалобы - от Александра Бреденко и его адвоката", - сказали в суде.

Ранее суд приговорил Бреденко к лишению свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Он также лишен права занимать должности на государственной службе сроком на три года.

По версии следствия, 21 февраля Бреденко получил от предпринимателя взятку в 150 тыс. рублей. Деньги бизнесмен передал за входящие в полномочия главы районной администрации действия в рамках ранее заключенного с индивидуальным предпринимателем муниципального контракта по санитарному обслуживанию территории Верх-Исетского района Екатеринбурга, а также за общее покровительство. После получения взятки Бреденко был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ.

По данным областной прокуратуры, бизнесмен, давший Бреденко взятку, освобожден от ответственности, поскольку сам сообщил о ней в правоохранительные органы и помогал при раскрытии преступления.