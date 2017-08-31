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Власти Ямала назвали публикации о коррупции с тарифами ЖКХ недостоверными вбросами

Новости Урала
31 августа, 16:24 UTC+3 ТАСС

Пресс-секретарь губернатора ЯНАО Наталья Хлопунова считает, что некомпетентные выводы журналистов указывают на пренебрежение к нормам федерального законодательства

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© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 31 августа. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считают публикации в СМИ о коррупции с тарифами на услуги ЖКХ в регионе недостоверными вбросами, сообщила в четверг ТАСС пресс-секретарь губернатора Наталья Хлопунова.

Ранее в электронном СМИ "Первое антикоррупционное СМИ" появилась информация, которую затем подхватил ряд федеральных изданий, что ямальские чиновники якобы обогащаются на компенсациях, выделяемых регионом на оплату населением услуг ЖКХ. В частности, утверждалось, что из местного бюджета с помощью компании "Ямалкоммунэнерго" обманным путем выведено более 14 млрд рублей.

"Некомпетентные выводы журналистов указывают на пренебрежение к нормам федерального законодательства, в том числе Закона о СМИ", - сказала пресс-секретарь.

О спекулянтах на тему борьбы с коррупцией говорят сегодня чуть ли не чаще, чем о самом явлении, отметила она. "Уверены, компетентные органы разберутся. Об этих грязных вбросах нас предупреждали еще в начале года. За этот период вышло порядка 200 явно заказных материалов", - добавила Хлопунова.

История с тарифами ЖКХ

По данным пресс-службы правительства ЯНАО, в 2012 году в округе стартовала реформа ЖКХ. "С 2010 по 2015 год тарифы для населения за воду, тепло, водоотведение, электроэнергию оставались неизменными за счет оплаты государством разницы между экономически обоснованным тарифом и платой граждан ресурсоснабжающим организациям. Субсидирование тарифов ЖКХ для северных регионов России является законной нормой и значимой мерой социальной поддержки населения. Жители округа платят только 33% от экономически обоснованного тарифа, в 2016 году объем субсидии округа составил 12,4 млрд. рублей", - сказали в пресс-службе.

В арктическом регионе данная норма закреплена региональным законом №107-ЗАО. Кроме Ямала, аналогичные меры поддержки граждан действуют, например, в Якутии - объем субсидии в 2016 году составил там порядка 20 млрд рублей.

В пресс-службе добавили, что в список ресурсоснабжающих предприятий, получающих компенсации выпадающих доходов, входит 26 предприятий. "Среди них: АО Салехардэнерго, ОАО Тепло-энергетик, МПП ЖКХ МО г. Лабытнанги "Ямал", ПАО "Передвижная энергетика", ОАО ИнтерРАОЭлектрогенерация филиал Уренгойская ГРЭС, АО "Ямалкоммунэнерго", дочерние предприятия ПАО "Газпром": Надымский филиал ООО "Газпром- энерго" и ООО "Газпромтрансгаз-Югорск" и другие. Там напомнили, что о важности субсидирования тарифов для населения губернатор Дмитрий Кобылкин говорил неоднократно: на совещаниях у полпреда президента России в Уральском федеральном округе (УрФО), в министерствах, на заседании президиума Госсовета.

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