Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая" покажут на уральском кинофестивале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Фильм-участник конкурсной программы 70-го Каннского фестиваля - "Кроткая" украинского режиссера Сергея Лозницы получил прокатное удостоверение и будет показан 3 сентября на II Уральском открытом фестивале российского кино, который пройдет в Свердловской области 2-8 сентября. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Премьера "Кроткой" Сергея Лозницы пройдет на Уралкинофесте в екатеринбургском кинотеатре "Салют" 3 сентября при участии актрисы Василины Маковцевой и труппы "Коляда-Театра", которые исполнили в картине большинство ролей. Картину представит кинокритик Лев Карахан", - уточнили в пресс-службе.

Драма Лозницы - копродукция Франции, Украины, Германии, Литвы, Нидерландов и России. Сценарий ленты написан по мотивам одноименного рассказа Федора Достоевского. Ранее фильм из-за отсутствия прокатного удостоверения был исключен из конкурсной программы фестиваль "Горький fest".

Уралкинофест

Уральский открытый фестиваль российского кино пройдет со 2 по 8 сентября в Свердловской области во второй раз. Более 250 показов из фестивальной программы пройдут на 20 киноплощадках Екатеринбурга и Свердловской области, вход на кинопоказы бесплатный.

Жюри киносмотра возглавит режиссер и сценарист Андрей Прошкин. Откроет фестиваль картина "День до" режиссеров Александра Котта, Владимира Котта, Александра Карпиловского и Бориса Хлебникова, также пройдут показы ретроспектив Андрея Кончаловского, Сергея Соловьева, Александра Сокурова, Аллы Суриковой, Эльдара Рязанова и Андрея Прошкина.

Кинофорум вне конкурса покажет современное китайское и киргизское кино, а также короткометражные фильмы. "Специально в память о 100-летии революционных событий мы сформировали программу фильмов о событиях 1917 года. Она состоит из кинолент "Агония" Элема Климова, "Конец Санкт- Петербурга" Всеволода Пудовкина (1927 год), "Цареубийца" Карена Шахназарова и "Романовы" Глеба Панфилова", - отметили в пресс-службе.

Студенты ВГИКа мастерской Сергея Соловьева покажут на фестивале две театральные постановки, а Александр Сокуров представит фильмы своих учеников из Кабардино-Балкарского госуниверситета.