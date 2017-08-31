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Екатеринбургские суворовцы впервые приняли участие в акции "Дети вместо цветов"

Новости Урала
31 августа, 16:12 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, августа. /ТАСС

На деньги, собранные родительским комитетом на цветы учителям, воспитанникам школы-интерната №8 купили футбольные мячи, настольные игры, книги

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© ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища первыми среди профильных учебных заведений Минобороны РФ приняли участие в акции "Дети вместо цветов", по условиям которой в День знаний ученики и их родители не покупают дорогие букеты учителям, а жертвуют посильную для себя сумму на помощь тяжелобольным детям или сиротам. Об этом в четверг сказал ТАСС официальный представитель Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"Сегодня лучший взвод Екатеринбургского суворовского училища приехал поздравить с наступающим Днем знаний воспитанников школы-интерната №8, где занимаются дети с ограниченными возможностями, сироты. Было решено на деньги, которые родительский комитет собирал на цветы учителям, купить футбольные мячи, настольные игры, книги для детей. В этой акции мы приняли участие первыми из всех суворовских, нахимовских и президентских кадетских училищ", - сказал Рощупкин.

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По словам заместителя директора школы-интерната Светланы Киприяновой, учреждение впервые получило помощь в рамках подобной акции. "У нас сейчас 25 детей, наша основная задача - устроить их в семьи, социализировать. Поэтому встреча со сверстниками, да еще и со сверстниками в форме, имеет для них огромное психологическое значение. Мы уже договорились устроить товарищеский футбольный матч", - отметила Куприянова.

Годом ранее ТАСС сообщал, что некоторые школы Екатеринбурга впервые решили отказаться от букетов цветов для учителей на 1 сентября. Акция "Дети вместо цветов" была придумана в одной из московских школ три года назад. С каждым годом к ней присоединяется все больше учебных заведений из разных городов.

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