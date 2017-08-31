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Впервые в День танкиста в Нижнем Тагиле пройдут соревнования снайперов и танковый биатлон

Новости Урала
31 августа, 16:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, августа. /ТАСС

Также на фестивале "УралТанк" на полигоне Старатель будут показательные выступления парашютистов и состоится гастрономический фестиваль военной и уральской кухни

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Соревнования снайперов и танковый биатлон пройдут на военно-патриотическом фестивале, приуроченном к празднованию Дня танкиста, который впервые в этом году пройдет 9 сентября на полигоне Старатель в Нижнем Тагиле Свердловской области. Об этом в четверг сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Фестиваль "УралТанк" соберет на полигоне Старатель работников и ветеранов танкостроения, кадетов военных образовательных учреждений. Соревнования по снайпингу, историческая реконструкция эпизода Сталинградской битвы, показательные выступления парашютистов, танковый биатлон, которые пройдут здесь, будут транслироваться в онлайн-режиме на другие площадки праздника в Нижнем Тагиле", - отметили в департаменте. Добавив, что технику для праздника предоставит "Уралвагонзавод".

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Также состоится гастрономический фестиваль военной и уральской кухни. "Все желающие смогут посетить кулинарные мастер-классы ведущих шеф-поваров Свердловской области. А для маленьких гостей будут организованы развлечения: сборка танков из конструктора и картона, "военные раскраски", концерт и многое другое", - пояснили там.

Как уточнил заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Александр Породнов, мероприятие проходит впервые, и повышенные меры безопасности диктуют определенный формат его проведения. "Доступ на полигон Старатель будет ограничен, однако прямая трансляция мероприятия и насыщенная программа еще двух фестивальных площадок позволит всем ощутить энергетику праздника", - сказал замминистра.

Ранее сообщалось, что глава Минпромторга Денис Мантуров предложил ежегодно отмечать День танкиста демонстрацией российской военной техники в Нижнем Тагиле и включить это мероприятие во все выставочные и событийные туристические календари России. Полигон Старатель станет базовой площадкой по демонстрационным показам вооружения и его применения в интересах предприятий оборонно-промышленного комплекса - субъектов военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

Полигон Старатель находится в Свердловской области вблизи города Нижний Тагил, где сосредоточено основное производство танков в России. На нем с 1999 по 2015 гг. было проведено 25 выставок национального и международного уровня, в том числе десять международных выставок вооружения, военной техники и боеприпасов "Российская выставка вооружения. Нижний Тагил", которая с этого года перенесена в подмосковный парк "Патриот".

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