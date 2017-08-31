По факту избиения журналиста Первого канала в Екатеринбурге возбудили уголовное дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений" после избиения в Екатеринбурге корреспондента Первого канала Алексея Иванова. Следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга инициирован вопрос о передаче дела следственному управлению СК РФ по Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Во вторник, 29 августа 2017 года, в правоохранительные органы Кировского района города Екатеринбурга поступило сообщение о причинении телесных повреждений корреспонденту одного из федеральных телеканалов. По данному факту органами полиции расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений", - говорится в сообщении.

Как сообщили в эфире выпуска новостей Первого канала, пострадавший - корреспондент телеканала Алексей Иванов.

По данным следствия, в инциденте могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом", поэтому следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга инициирован вопрос о передаче уголовного дела региональному управлению СК РФ для дальнейшего расследования, сообщает пресс-служба.

Ранее со ссылкой на екатеринбургское управление МВД сообщалось, что инцидент произошел в воскресенье в одном из торговых центров города. Со слов пострадавшего, он опрашивал посетителей торгового центра для подготовки журналистского материала, и во время сбора данных у него произошел конфликт с респондентами, который перерос в потасовку. Мужчина обратился с заявлением в отделение полиции.