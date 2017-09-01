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Недостроенную телебашню в Екатеринбурге планируют демонтировать к ЧМ-2018

Новости Урала
1 сентября, 9:31 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, сентября. /ТАСС

На ее месте хотят построить ледовую арену-трансформер на 12 тысяч зрителей

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Вид на недостроенную телебашню Екатеринбурга

Вид на недостроенную телебашню Екатеринбурга

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Один из самых известных долгостроев Екатеринбурга - недостроенную телебашню - планируют демонтировать к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил в пятницу журналистам Андрей Козицын, гендиректор Уральской горно-металлургической компании, которая на месте телебашни построит ледовый дворец.

"Стоит бетонная труба (в Екатеринбурге), а все почему- то ее называют телебашней. Там нет ничего от телебашни, порядка 200 метров <...> стоит странное бетонное сооружение, которое, в моем понимании, не очень симпатично представляет наш город, тем более в преддверии ЧМ-2018. Да, принято решение <...> (о демонтаже), создано предприятие, куда войдет Свердловская область с этим недостроем в виде бетонной трубы и прилегающей территории. Трубу будем сносить, сейчас делаем проект, в рамках которого ее будем убирать, <...> до чемпионата мира постараемся ее убрать", - сказал Козицын.

Он добавил, что на территории, где стоит недостроенная телебашня, будет построена ледовая арена-трансформер с размещением 12 тыс. зрителей. "До конца года будет разработана концепция строительство объекта, техусловия, начало проектирования со следующего года, когда все процедуры будут завершены начнем строить", - уточнил он.

Недостроенная телебашня высотой 361 метр расположена в центре Екатеринбурга и является одним из самых известных объектов города. Туда планировалось перенести все городские телерадиокоммуникации. Строительство телебашни началось в 1983 году, активно велось до 1989 года, а в 1991 году было заморожено из-за отсутствия средств. В апреле 2013 года недостроенная телебашня была исключена из перечня федеральных стратегических объектов и передана в собственность Свердловской области.

Фонд имущества Свердловской области 21 февраля этого года выставил телебашню и прилегающий к ней земельный участок площадью 46,8 тыс. кв. м на электронный аукцион с начальной ценой 652 млн 772 тыс. рублей. В апреле стало известно, что приватизация телебашни отменена. Такое решение было принято "в целях дополнительной проработки концепции развития и рационального использования жилой и общественно-деловой территории Екатеринбурга".

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