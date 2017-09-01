Суд оставил без изменений приговор осужденному за взятки экс-главе уральского Копейска

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Челябинский областной суд в пятницу оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на приговор бывшему главе Копейска Челябинской области Вячеславу Истомину, который осужден на 4,5 года колонии за получение взятки в крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"1 сентября Челябинский областной суд определил приговор оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", - сказала судья.
Во время заседания представитель осужденного просил суд изменить назначенное Истомину судом первой инстанции наказание на не связанное с лишением свободы, так как Истомин осознал содеянное и раскаялся. Он также просил приобщить к материалам делам документы о заболеваниях родителей и ребенка Истомина. По словам адвоката, родители нуждаются в постоянном уходе.
Прокурор просила оставить жалобу без удовлетворения, так как оснований для этого нет, приговор суда первой инстанции является справедливым и мотивированным. Она также утверждала, что состояние здоровья Истомина и его родственников было известно суду первой инстанции.
Истомин принимал участие в процессе с помощью конференцсвязи, находясь в следственном изоляторе. В своем последнем слове он сказал, что глубоко раскаялся и сожалеет о содеянном.
Ранее сообщалось, что 27 июня суд первой инстанции признал Истомина виновным по статье "Получение взятки в крупном размере" УК РФ и приговорил его к четырем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 5 млн рублей и с лишением права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления сроком на три года.
По версии следствия, Истомин, будучи главой Копейского городского округа, получил взятки в общей сумме не менее 2 млн рублей. Их давали коммерсанты за содействие в приобретении прав пользования на земельные участки и заключении договоров поставок оборудования для организации школьного питания. В рамках расследования Истомин признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
В сентябре 2011 года Истомин был назначен и. о. главы Копейского городского округа, 4 декабря 2011 года избран главой. 22 марта 2017 года собрание депутатов Копейска единогласно проголосовало за избрание нового главы города - бывшего прокурора Владимира Можина.