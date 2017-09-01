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МАК: к крушению медицинского вертолета на Урале привели нескоординированные действия

Новости Урала
1 сентября, 10:13 UTC+3 ТАСС

Авария с вертолетом Ми-2 "АПК-Вектор" произошла 21 июня 2016 года на территории областной клинической больницы № 1 в Екатеринбурге

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© ТАСС

ТАСС, 1 сентября. Нескоординированные действия командира воздушного судна стали причиной крушения медицинского вертолета Ми-2 "АПК-Вектор" 21 июня 2016 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на официальном сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

"Комиссия МАК завершила расследование авиационного происшествия с вертолетом Ми-2 RA-23709 ООО "АПК-Вектор", происшедшего 21 июня 2016 года на территории областной клинической больницы № 1 в Екатеринбурге. Авария вертолета произошла в результате касания земной поверхности рулевым винтом с последующим его разрушением при попытке командира воздушного судна прервать взлет. Авиационному происшествию, наиболее вероятно, способствовали ошибка командира в выборе безопасного способа взлета, неучет имеющихся препятствий по курсу взлета, нескоординированные действия командира с органами управления", - отмечается в сообщении.

21 июня 2016 года вертолет Ми-2 Центра медицины катастроф Свердловской области доставил в медицинское учреждение больного из Бисертского городского округа. При взлете воздушное судно завалилось на бок, в результате чего сломались лопасти и хвост.

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