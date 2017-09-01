Бывший глава департамента спорта ЯНАО получил шесть лет колонии за коррупцию

ТАСС, 1 сентября. Новоуренгойский городской суд в пятницу приговорил бывшего главу департамента физической культуры и спорта Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) к шести годами лишения свободы в колонии общего режима за растрату. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"Бывшему директору окружного департамента назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его сообщникам суд назначил наказания в виде условного лишения свободы: бывший директор спортивного клуба приговорен к четырем годам, агент по поиску спортсменов - к двум годам лишения свободы", - уточнили в пресс-службе.

Чиновника признали виновным по статьям "Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупных размерах", "Получение взятки" и "Подстрекательство к растрате чужого имущества". По данным следствия, в 2012 году он вымогал у руководителя новоуренгойской автономной некоммерческой организации "Волейбольный клуб" 10 млн рублей из субсидий, выделенных властями ЯНАО. Для этого был заключен фиктивный контракт со спортивным менеджером якобы для привлечения новых игроков.

"В московском аэропорту Домодедово посредник встретился с директором департамента спорта, где передал ему 3 млн рублей, а в сентябре 2012 года перечислил со своего расчетного счета на указанный им счет еще 7 млн рублей, 5 млн из них были потрачены на оплату дома, который чиновник приобрел в городе Салехарде", - уточнили в пресс-службе.

Александр Эйрих был назначен на пост главы департамента спорта ЯНАО в 2010 году, а в декабре 2015 написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переездом в другой регион.