Главком ВКС наградил лучшие воинские части автомобилями, квадроциклами и скутерами

ВОРОНЕЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Главком Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Виктор Бондарев наградил победителей конкурса на лучшую воинскую часть по содержанию вооружения, военной и специальной техники автомобилями УАЗ "Патриот", квадроциклами и скутерами. Церемония прошла после торжественного построения и митинга ко Дню знаний в Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.

"Победителями конкурса стали Сызранский филиал Военно- воздушной академии, Военная академия воздушно-космической обороны им. Жукова в Твери и отдельный радиотехнический узел Главного центра разведки космической обстановки в Карачаево-Черкесской республике", - сказал он.

Лучшая воинская часть получила автомобили УАЗ "Патриот", занявшая второе место - квадроциклы, третье - скутеры. Как отметил замглавкома ВКС по материально- техническому обеспечению генерал-майор Владимир Тришункин, в ходе конкурса с 16 декабря 2016 по 30 августа 2017 было проверено более 200 воинских частей, оценено более 13 тыс. единиц техники и объектов материально-технической базы. Зачет проводился в трех номинациях по родам войск ВКС: в военно-воздушных силах, войсках противовоздушной и противоракетной обороны и космических войсках.

Бондарев открыл в пятницу новый учебный год в Воронеже в Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, где состоялось торжественное построение личного состава вуза.

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина" создан в 2012 году в Воронеже. Центр образован в результате объединения Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина в городе Монино под Москвой и Военного авиационного инженерного университета в Воронеже. Это один из самых крупных вузов Минобороны РФ, в него входит НИИ радиоэлектронной борьбы. Академия базируется в Воронеже, имеет два филиала, три учебные базы, две смешанные авиационные дивизии в Саратовской, Самарской и Челябинской областях.

В составе академии 20 факультетов, 92 кафедры в Воронеже и филиалах в Челябинске и Сызрани, 8 диссертационных советов по 18 научным специальностям. Осуществляется целевая подготовка адъюнктов 40 иностранных государств. В вузе работают 152 доктора наук и профессоров, 116 кандидатов наук. В 2013 году в академии создана первая в Вооруженных силах РФ научная рота, в 2015 году - кадетский корпус (инженерная школа) для одаренных учащихся 10-11-го классов.