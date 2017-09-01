Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые обнаружили останки воинов времен монголо-татарского ига в заповеднике на Урале

Новости Урала
1 сентября, 13:29 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, сентября. /ТАСС

В захоронениях также были найдены бронебойные наконечники стрел, конская упряжь, остатки лука

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Археологи обнаружили останки всадников времен монголо-татарского ига во время раскопок в Ильменском государственном заповеднике в Челябинской области. Останки датируются XII-XV вв., сообщил в пятницу журналистам главный научный сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения РАН Александр Шорин.

"Для нас было полной неожиданностью найти в Ильменском заповеднике погребения второй четверти второго тысячелетия нашей эры. Радиоуглеродный анализ одной из костей показал, что останки датируются XII-XV вв. Это время монголо-татарского нашествия и время после. <...> Эти люди были всадниками, по результатам анализов костных останков выяснилось, что они с детства сидели на коне и не раз падали и получали определенные травмы, связанные с падением с лошади", - сказал Шорин.

Смотрите также

В Челябинской области археологи обнаружили погребение на стоянке каменного века

Археологи обнаружили на Урале наконечники стрел и кинжалы, которым более 6 тыс. лет

Археологи впервые обнаружили колодец эпохи бронзы в окрестностях "Аркаима" на Урале

По его словам, раскопки проводили в Ильменском заповеднике около Черноскутского могильника рядом с памятником археологии "Кордон Миассово 1". "Одному всаднику было 17-19 лет, а второму - около 30. Видимо, он погиб в результате травмы, нанесенной ему острым предметом в колено, возможно, перерезавшим крупную артерию, и он умер от потери крови, но это наши предположения", - уточнил ученый.

Шорин отметил, что в обоих захоронениях также были найдены бронебойные наконечники стрел, конская упряжь, остатки лука. "Останки взрослого всадника, возможно, принадлежали одному из руководителей племени. Это был воин, может быть, один из руководителей общины, которая похоронила его с почестями", - сказал он.

Ученый добавил, что найденные останки принадлежат к группе угорских народов. "Еще в VIII веке они не отправились осваивать новые территории, а остались здесь и со временем трансформировались в современных манси, поволжских татар и башкир. <...> Данное племя было очень воинствующим", - сказал Шорин.

Ильменский заповедник - природная охраняемая государством заповедная территория, располагается в Челябинской области, недалеко от города Миасс.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
Захоронение мужчины, которое, по предварительным оценкам ученых, относится к III-II тыс. до н.э
5
В Челябинской области археологи обнаружили погребение на стоянке каменного века
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Динамический показ техники в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017" на полигоне Свердловский под Екатеринбургом
11
Форум "Армия-2017" открылся на полигоне Свердловский под Екатеринбургом
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
2
Лоукостера "Победа" оштрафовали за требование оплатить провоз портфеля
3
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
4
Власти Крыма не зафиксировали вещание в регионе украинских телеканалов
5
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
6
В районе схода селя в КБР могут находиться 7,7 тыс. человек
7
Путин проводит открытый урок на форуме "Проектория". Видеотрансляция
Темы дня
Новости партнеров
Реклама