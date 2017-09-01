Ученые обнаружили останки воинов времен монголо-татарского ига в заповеднике на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Археологи обнаружили останки всадников времен монголо-татарского ига во время раскопок в Ильменском государственном заповеднике в Челябинской области. Останки датируются XII-XV вв., сообщил в пятницу журналистам главный научный сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения РАН Александр Шорин.

"Для нас было полной неожиданностью найти в Ильменском заповеднике погребения второй четверти второго тысячелетия нашей эры. Радиоуглеродный анализ одной из костей показал, что останки датируются XII-XV вв. Это время монголо-татарского нашествия и время после. <...> Эти люди были всадниками, по результатам анализов костных останков выяснилось, что они с детства сидели на коне и не раз падали и получали определенные травмы, связанные с падением с лошади", - сказал Шорин.

По его словам, раскопки проводили в Ильменском заповеднике около Черноскутского могильника рядом с памятником археологии "Кордон Миассово 1". "Одному всаднику было 17-19 лет, а второму - около 30. Видимо, он погиб в результате травмы, нанесенной ему острым предметом в колено, возможно, перерезавшим крупную артерию, и он умер от потери крови, но это наши предположения", - уточнил ученый.

Шорин отметил, что в обоих захоронениях также были найдены бронебойные наконечники стрел, конская упряжь, остатки лука. "Останки взрослого всадника, возможно, принадлежали одному из руководителей племени. Это был воин, может быть, один из руководителей общины, которая похоронила его с почестями", - сказал он.

Ученый добавил, что найденные останки принадлежат к группе угорских народов. "Еще в VIII веке они не отправились осваивать новые территории, а остались здесь и со временем трансформировались в современных манси, поволжских татар и башкир. <...> Данное племя было очень воинствующим", - сказал Шорин.

Ильменский заповедник - природная охраняемая государством заповедная территория, располагается в Челябинской области, недалеко от города Миасс.