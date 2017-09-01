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Гражданин Украины осужден за попытку сбыта партии наркотиков в Челябинской области

Новости Урала
1 сентября, 12:12 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 1, сентября. /ТАСС

Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Челябинский суд признал гражданина Украины виновным в покушении на сбыт 3,6 кг наркотиков и приговорил его к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба управления ФСБ России по Челябинской области (УФСБ).

"Калининским районным судом Челябинска уроженец и гражданин Украины, приехавший в Челябинскую область, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере". Он приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - пояснили в УФСБ.

Там добавили, что иностранец, будучи членом трансграничной организованной преступной группы, привез на территорию региона 3,6 кг синтетических наркотиков. Но был задержан сотрудниками УФСБ при попытке их продать.

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