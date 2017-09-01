Агрокомплекс за 3,4 млрд рублей откроется в Курганской области в 2018 году

ТАСС, 1 сентября. Агрокомплекс по производству овощей в закрытом грунте стоимостью 3,4 млрд рублей откроется в Курганской области в 2018 году. Планируется, что продукция будет поставляться на рынки Курганской, Челябинской, Свердловской и Московской областей, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"Губернатор Курганской области Алексей Кокорин и председатель Совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков приняли участие в церемонии закладки первых символических камней под строительство нового агропредприятия по производству овощей в закрытом грунте - агрокомплекса "Мартыновский", который будет расположен в селе Мартыновка Сафакулевского района. Тепличный комплекс строится с привлечением средств государственной поддержки в рамках льготного кредитования. Общий объем инвестиций насчитывает 3,4 млрд рублей. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2018 года", - говорится в сообщении.

По данным властей, реализация проекта позволит создать в Зауралье около 350 рабочих мест. "Теплицы, в которых будут выращивать овощи - томаты, огурцы и зелень, - разместятся на площади 12,5 га. Каждая будет оснащена системами регулировки света, влажности, температуры и времени полива. Мощность тепличного комплекса - до 15 тыс. тонн овощных и 200 тыс. единиц зеленых культур в год", - отметили в пресс-службе.