Агрокомплекс за 3,4 млрд рублей откроется в Курганской области в 2018 году

Клетки иммунной системы человека могу помочь в лечении ракаСоциальная ответственность 1 сентября, 14:28
Британских зайцев спасут посадки травыСоциальная ответственность 1 сентября, 14:15
Жизнь после смерти: выходит новый альбом MotörheadКультура 1 сентября, 14:11
Хрюнов считает, что новый регламент вызовет небывалый подъем российского боксаСпорт 1 сентября, 14:08
В Стокгольме появился новый музей игрушекОбщество 1 сентября, 14:07
Дипломатичный ответ: развитие "дачного скандала" между Россией и СШАМеждународная панорама 1 сентября, 14:00
Издательство "Восточная литература" перед саммитом БРИКС представило в Пекине новые книгиКультура 1 сентября, 13:55
Задержанный за подготовку терактов выходец из Центральной Азии признал вину в судеПроисшествия 1 сентября, 13:38
Мещеряков: "Локомотив" приобрел качественных игроков, учитывая потраченные на них деньгиСпорт 1 сентября, 13:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 1 сентября. Агрокомплекс по производству овощей в закрытом грунте стоимостью 3,4 млрд рублей откроется в Курганской области в 2018 году. Планируется, что продукция будет поставляться на рынки Курганской, Челябинской, Свердловской и Московской областей, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.
"Губернатор Курганской области Алексей Кокорин и председатель Совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков приняли участие в церемонии закладки первых символических камней под строительство нового агропредприятия по производству овощей в закрытом грунте - агрокомплекса "Мартыновский", который будет расположен в селе Мартыновка Сафакулевского района. Тепличный комплекс строится с привлечением средств государственной поддержки в рамках льготного кредитования. Общий объем инвестиций насчитывает 3,4 млрд рублей. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2018 года", - говорится в сообщении.
По данным властей, реализация проекта позволит создать в Зауралье около 350 рабочих мест. "Теплицы, в которых будут выращивать овощи - томаты, огурцы и зелень, - разместятся на площади 12,5 га. Каждая будет оснащена системами регулировки света, влажности, температуры и времени полива. Мощность тепличного комплекса - до 15 тыс. тонн овощных и 200 тыс. единиц зеленых культур в год", - отметили в пресс-службе.