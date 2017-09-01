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Первую в регионе ясельную группу для детей с шести месяцев открыли в ХМАО-Югре

Новости Урала
1 сентября, 14:24 UTC+3 ТАСС

Еще две группы для детей этого возраста откроются в детских садах Нижневартовска в сентябре

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 1 сентября. Первую в регионе ясельную группу для детей от шести месяцев открыли в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югры). Об этом в пятницу сообщает департамент общественных и внешних связей региона.

"Я надеюсь, что в детском саду все предусмотрели, и все получится так, как задумали <...> в современном, развитом обществе мы должны обеспечивать родителям возможность выбора - отдать ребенка, если есть такая потребность, с полутора лет, с года или шести месяцев", - приводит департамент слова губернатора региона Натальи Комаровой.

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Ранее глава ХМАО-Югры поручила муниципальным властям обеспечить местами в детских садах малышей от года до полутора лет. Нижневартовск досрочно выполнил поручение, и сейчас в дошкольных учреждениях города действует пять ясельных групп для такой возрастной категории детей. Дошкольное образовательное учреждение № 80 "Светлячок" в Нижневартовске стало пилотной площадкой для открытия группы для детей с шести месяцев. Кроме того, еще две группы для ребят от шести месяцев откроются в детских садах № 31 "Медвежонок" и № 49 "Родничок" Нижневартовска в сентябре.

Детский сад № 80 начал подготовительные работы к открытию ясельной группы в апреле. Сейчас сюда записали восемь малышей, группа укомплектована всем необходимым оборудованием: приобретены пеленальные столы, манежи, стулья для кормления, развивающие игры, качели, кровати, техника для кухни и многое другое. Разработано специальное меню в соответствии с возрастными нормативами.

Как рассказала заведующий детским садом Ольга Краснухина, особое внимание в ясельной группе будет уделяться питанию. Малышам необходим специальный рацион. Овощные, фруктовые, мясные, рыбные пюре - все это будет промышленного производства.

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