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Таможня на Урале задержала более 50 кг контрабандного янтаря перед отправкой в Китай

Новости Урала
1 сентября, 15:31 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, сентября. /ТАСС

Предварительная стоимость изъятой партии составляет более 6 млн рублей

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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Сотрудники уральской оперативной таможни пресекли контрабанду янтаря весом более 50 кг. Стоимость партии, которую пытались вывезти из Екатеринбурга в Китай, составляет более 6 млн рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе таможни.

"Трое граждан Китайской Народной Республики (КНР) вылетали рейсом из Екатеринбурга в Харбин. В международном терминале аэропорта Кольцово мужчины проследовали по зеленому коридору, заявив тем самым об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию. В ходе досмотра ручной клади и багажа таможенники обнаружили свертки с необработанным янтарем. Изъято более 50 кг янтаря, предварительная стоимость - 6 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов", санкция которой предусматривает лишение свободы до 7 лет.

"Янтарь включен в перечень стратегически важных товаров и ресурсов и запрещен к вывозу с территории РФ. В древности в Китае янтарь называли "хуцо" - душа тигра. Китайцы считали, что после смерти душа хищника попадает в землю и там превращается в янтарь, поэтому его считают камнем с целебными и даже магическими свойствами", - уточнили в пресс-службе.

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