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Детские технопарки "Кванториум" откроются в Свердловской области в 2018 году

Новости Урала
1 сентября, 16:32 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, сентября. /ТАСС

Обучение будет вестись по направлениям: транспортная сфера, космические технологии, геоисследования, IT, виртуальная реальность

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Свердловская область получит около 56 млн рублей на создание сети детских технопарков "Кванториум". Они откроются в 2018 году и смогут обучать до тысячи школьников по девяти направлениям, сообщили в пятницу в пресс-службе Дворца молодежи Свердловской области.

"В 2018 году в Свердловской области появится сеть детских технопарков "Кванториум". Они откроются на базе отделения политехнического образования Дворца молодежи и Свердловской детской железной дороги. После выхода на проектную мощность здесь смогут обучаться до тысячи школьников", - сообщили в пресс-службе.

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Сумма государственной субсидии Свердловской области составила 55,9 млн рублей, также было заключено соглашение о софинансировании проекта с компанией "Российские железные дороги". Обучение будет вестись по девяти направлениям - транспортная сфера, космические технологии, геоисследования, IT, виртуальная реальность.

"Детские технопарки "Кванториум" - это площадки, где дети в проектном формате решают реальные задачи по перспективным естественнонаучным и техническим направлениям, осваивают перспективные инженерные направления, - пояснил директор Дворца молодежи Константин Шевченко. - Их открытие в нашем регионе имеет огромное значение. Во-первых, мы создаем инновационную образовательную среду. Во-вторых, получаем площадку для обучения педагогов".

Открытие детских технопарков "Кванториум" реализуется в рамках приоритетного проекта Министерства образования и науки РФ "Доступное дополнительное образование для детей". На данный момент площадки детских технопарков "Кванториум" функционируют в 19 регионах страны.

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