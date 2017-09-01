На Урале представят медиакупол о Радонежском и инсталляцию о Романовых

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Исторический мультимедийный парк "Россия - моя история", который откроется в Екатеринбурге 3 сентября, представит посетителям широкоэкранную видеоинсталляцию о династии Романовых, десятиметровый мультимедийный купол о временах преподобного Сергия Радонежского и стометровую видеопроекцию о судьбе народов России в 1914-1945 годы. Парк состоит из четырех выставок, на подробное изучение каждой из которых понадобится по две недели, сообщил 1 сентября ТАСС представитель Фонда гуманитарных проектов, который выступает организатором выставки, Александр Тарасов.

"Парк состоит из четырех экспозиций - "Рюриковичи", "Романовы", "От великих потрясений к Великой Победе. 1914-1945", "Россия - моя история. 1945-2016". Например, доминантой выставки "Рюриковичи" является масштабный купол преподобного Радонежского диаметром десять метров, представляющий концептуальный видеоряд о жизни святого. Это лучше увидеть и испытать, поскольку в Москве (в московском парке "Россия - моя история" - прим. ТАСС) посетители просто ложились на пол и смотрели на этот купол, отдыхая и наслаждаясь контентом", - сказал Тарасов.

Павильон за 350 млн рублей построили в Екатеринбурге на улице Народной Воли. Это двухэтажное здание площадью 6,7 тыс. квадратных метров.

По словам министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной, Екатеринбург - второй город, где открылся филиал московского парка "Россия - моя история". "Первый такой музей заработал в июне в Уфе, открытие ожидается еще в 17 регионах России. По оценкам экспертов, Екатеринбург предложил пока наиболее успешную модель размещения исторического парка", - сообщила она на пресс- конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Живой" учебник истории

Директор нового музея истории на Урале Наталья Прошина отметила, что парк представляет всю историю России с древнейших времен до сегодняшних дней. "Наша задача - сделать рассказ об истории России не "черно-белым" как в учебнике, а увлекательным повествованием. Более чем 1000-летняя история страны оживает при помощи современных технологий - от исторических игр, викторин, сенсорных экранов, мощных проекторов до трехмерного моделирования, 3D-реконструкций легендарных сражений. По сути, это настоящий "живой" учебник истории России", - пояснила она.

Парк в Екатеринбурге объединяет более 200 мультимедийных сенсорных панелей, 240 поверхностей для создания трехмерных видеопроекций, десять носителей, созданных с использованием технологии управления жестами, шесть мультимедийных книг.

Ключевым экспонатом этой выставки является широкоэкранная видеоинсталляция, посвященная династии Романовых. Это огромный кинотеатр с полукруглым экраном. "В экспозиции "1914-1945" вы найдете кольцеобразную видеопроекцию, посвященную народам России. Изюминка пространства о современном времени - технологии управления жестами, вскоре там появятся очки виртуальной реальности", - добавил Тарасов.

Отдельное место в новом музее отведено истории Свердловской области. В галерее личностей, внесших весомый вклад в развитие Среднего Урала, будут представлены Василий Татищев, Вильгельм де Геннин, Ермак, Симеон Верхотурский, Акинфий и Никита Демидовы, отец и сын Черепановы, Дмитрий Мамин-Сибиряк, Алексей Денисов-Уральский, Миша Брусиловский, Эдуард Россель. "Можно будет пройти по Транссибу, по боевому пути Уральского добровольческого танкового корпуса, мультимедийная книга расскажет, как он был сформирован, как были созданы уральские заводы", - уточнила Прошина.

Открытый в 57-м павильоне ВДНХ в Москве исторический парк "Россия - моя история" с 2013 года посетили порядка 4 млн человек.