Центр микрохирургии глаза в Екатеринбурге реконструируют по концессионному соглашению

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился заключить концессионное соглашение в отношении Центра микрохирургии глаза в Екатеринбурге на 25 лет, предусматривающее его реконструкцию. Документ опубликован в субботу на сайте кабмина.

"Утверждено решение о заключении на 25 лет концессионного соглашения с АО "Екатеринбургский центр МНТК "Микрохирургия глаза" в отношении имущественного комплекса Центра", - говорится в справке к распоряжению.

Решение утверждено в рамках реализации Минздравом пилотного проекта по передаче объектов здравоохранения частным инвесторам для реконструкции и оказания медуслуг. После заключения соглашения Центр перейдет из оперативного управления ФГАУ "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Минздрава РФ" акционерному обществу "Екатеринбургский центр МНТК "Микрохирургия глаза".

Распоряжением установлены основные условия соглашения, в частности обязательства по реконструкции и оснащению центра новейшим оборудованием. Кроме того, в период реконструкции концессионер обязан обеспечить непрерывное оказание медпомощи населению.

"Реализация концессионного соглашения повысит доступность и качество медицинской помощи при условии непрерывности ее оказания и гарантий выполнения обязательств по территориальной программе обязательного медицинского страхования", - отмечается в справке к документу.