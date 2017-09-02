В ДТП с двумя автобусами в центре Екатеринбурга пострадали четверо взрослых и ребенок

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ТАСС, 2 сентября. Два маршрутных автобуса и легковой автомобиль столкнулись в субботу в центре Екатеринбурга, пострадали пять человек, в том числе один ребенок, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Ведомство организовало проверку по факту ДТП.
"По предварительной информации, 2 сентября 2017 года в 15 часов (13:00 мск) в Екатеринбурге в районе дома 40 по проспекту Ленина произошло столкновение легкового автомобиля и двух маршрутных автобусов <...> В результате ДТП пять пассажиров автобусов обратились за медицинской помощью, в том числе один ребенок. В связи с дорожно-транспортным происшествием прокуратура Свердловской области организовала проверку исполнения требований федерального законодательства, регулирующего правила перевозки пассажиров в общественном транспорте", - говорится в сообщении.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба.
Сотрудники Следственного комитета также проводят проверку по факту ДТП. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Свердловской области.
"По факту ДТП следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга СК России по Свердловской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении ведомства.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Управление ГИБДД по Екатеринбургу в свою очередь сообщает о трех пострадавших в аварии.