В ДТП с двумя автобусами в центре Екатеринбурга пострадали четверо взрослых и ребенок

ТАСС, 2 сентября. Два маршрутных автобуса и легковой автомобиль столкнулись в субботу в центре Екатеринбурга, пострадали пять человек, в том числе один ребенок, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Ведомство организовало проверку по факту ДТП.

"По предварительной информации, 2 сентября 2017 года в 15 часов (13:00 мск) в Екатеринбурге в районе дома 40 по проспекту Ленина произошло столкновение легкового автомобиля и двух маршрутных автобусов <...> В результате ДТП пять пассажиров автобусов обратились за медицинской помощью, в том числе один ребенок. В связи с дорожно-транспортным происшествием прокуратура Свердловской области организовала проверку исполнения требований федерального законодательства, регулирующего правила перевозки пассажиров в общественном транспорте", - говорится в сообщении.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба.

Сотрудники Следственного комитета также проводят проверку по факту ДТП. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Свердловской области.

"По факту ДТП следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга СК России по Свердловской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении ведомства.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Управление ГИБДД по Екатеринбургу в свою очередь сообщает о трех пострадавших в аварии.