Награда "Признание" вручена режиссеру Алле Суриковой на уральском кинофестивале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Второй Уральский открытый фестиваль российского кино началяс в субботу в Екатеринбурге с вручения награды "Признание". Ее получила кинорежиссер Алла Сурикова, передает корреспондент ТАСС.

За главный приз киносмотра поборются 11 картин. В частности, в конкурсную программу вошли первый полнометражный фильм Леры Сурковой "Язычники", драма Бориса Хлебникова "Аритмия", "Невод" Александры Стреляной, первая полнометражная режиссерская работа Кирилла Плетнева "Жги!", премьера первого в России игрового кино о советском писателе и поэте Данииле Хармсе режиссера Ивана Болотникова, а также один из самых обсуждаемых фильмов "Карп отмороженный" Владимира Котта, который получил приз зрительских симпатий на ММКФ. Всего на Уралкинофесте пройдет более 250 показов на 20 площадках региона.

На фестиваль впервые приехала генеральный директор Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Наталья Семина. "Во время ММКФ мне не всегда удается посмотреть то, что хочу, особенно российское кино. Я буду здесь до конца фестиваля, буду смотреть кино, просто целенаправленно … Возможно, по итогам мероприятия могут возникнуть совместные идеи, взаимодействие между фестивалем класса "А" и региональным интересно, просто никто не занимается этим всерьез", - сказала она корреспонденту ТАСС.

"Фестиваль в таком важном для российской культуры городе как Екатеринбург - это, безусловно, праздник. Мы постараемся его не испортить, будем надеется, что наше решение найдет отклик в сердцах зрителей", - отметил член жюри - режиссер и сценарист Андрей Прошкин.

Участники киносмотра почтили минутой молчания память народной артистки РФ Веры Глаголевой, которая скончалась 16 августа в Германии на 62-м году жизни. Церемонию открытия завершил символичный щелчок кинохлопушкой и показ одного из конкурсных фильмов - фантастической драмы режиссеров Александра Котта, Владимира Котта, Александра Карпиловского и Бориса Хлебникова "День до…".

Уралкинофест-2017

"Уралкинофест родился год назад, потому что в Екатеринбурге много культурных событий, но большого фестиваля игрового кино не было. Мне казалось, что это абсолютно неправильно … Более того, у картин, которые мы здесь показываем, фактически нет шансов быть увиденными. Фестиваль практически заменяет прокат, он играет роль распространения отечественного игрового кино и развенчания легенды о том, что оно умирает", - рассказал ТАСС программный директор фестиваля Валерий Кичин.

Кроме конкурсной программы на фестивале зрители увидят ретроспективы Андрея Кончаловского, Андрея Прошкина, Эльдара Рязанова, спецпрограмму о 100-летии Русской революции, российское короткометражное и китайское кино, программу VR-фильмов "Русские сезоны. Виртуальная реальность". Состоятся творческие вечера Аллы Суриковой и Александра Сокурова.

На киносмотре состоится предпремьерный показ пилотных серий телесериала "Ты меня слышишь?" Наны Джорджадзе. Круглые столы будут посвящены дебютному кино и молодым кинематографистам Якутии, Бурятии, Татарстана, Башкортостана. Показы пройдут не только в Екатеринбурге, но и в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Асбесте, Верхней Пышме, Каменск-Уральском, Красноуфимске, поселке Буланаш.