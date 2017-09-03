Авиация ЦВО вылетела к предполагаемому месту посадки капсулы "Союза" в степи Казахстана

ТАСС, 3 сентября. Авиационная группа Центрального военного округа (ЦВО), задействованная в поисково-спасательной операции экипажа корабля "Союз МС-04", вылетела из аэропорта города Жезказган к месту предполагаемой посадки капсулы. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе округа.

"Авиация вылетела из аэропорта города Жезказган к месту предполагаемой посадки капсулы в степи Казахстана. Модернизированные транспортно-боевые вертолеты Ми-8МТВ-5 доставят медицинскую бригаду и необходимое оборудование в расчетную точку посадки, которая находится в 145 км юго-восточнее Жезказгана. В воздухе находится самолет Ан-26, который должен засечь сигналы радиомаяков, установленных на капсуле", - сказали в пресс-службе.

Всего в поисково-спасательном обеспечении посадки капсулы "Союз МС-04" принимают участие более 150 военнослужащих, 14 вертолетов Ми-8, три самолета (Ан-12 и Ан-26) и 22 единицы автотехники, включая шесть поисково-эвакуационных машин повышенной проходимости.