Задержан мужчина, протаранивший на автомобиле кинотеатр "Космос" в Екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который утром в понедельник на автомобиле протаранил входную группу киноконцертного театра "Космос" в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
"Сотрудники свердловской полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали гражданина, предположительно, причастного к утреннему инциденту в центре Екатеринбурга. Это оказался мужчина 1978 года рождения, который обратился за медицинской помощью после того, как скрылся с места аварии. В настоящее время продолжаются следственные и оперативные действия, направленные на установление всех обстоятельств данного происшествия", - уточнили в пресс-службе.