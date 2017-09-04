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Задержан мужчина, протаранивший на автомобиле кинотеатр "Космос" в Екатеринбурге

Новости Урала
4 сентября, 8:54 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, сентября. /ТАСС

Проводится проверка

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© Стоп-кадр E1.RU/ТАСС

Е1.RU

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который утром в понедельник на автомобиле протаранил входную группу киноконцертного театра "Космос" в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

"Сотрудники свердловской полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали гражданина, предположительно, причастного к утреннему инциденту в центре Екатеринбурга. Это оказался мужчина 1978 года рождения, который обратился за медицинской помощью после того, как скрылся с места аварии. В настоящее время продолжаются следственные и оперативные действия, направленные на установление всех обстоятельств данного происшествия", - уточнили в пресс-службе.

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