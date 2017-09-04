Показы уральского кинофестиваля в кинотеатре "Космос" Екатеринбурга отменены из-за пожара

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Показы второго Уральского открытого фестиваля российского кино, запланированные на 4 сентября в киноконцертном театре "Космос", отменены из-за пожара, произошедшего в понедельник утром в здании кинотеатра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе киносмотра.
"4 сентября сеансы в киноконцертном театре "Космос" отменены. Фестивальные кинопоказы на других площадках пройдут согласно заявленному расписанию", - уточнили в пресс-службе.
Ранее ТАСС сообщал, что киноконцертный театр "Космос" загорелся в Екатеринбурге в ночь на понедельник. По данным департамента информационной политики Свердловской области, причиной возгорания стал автомобиль, протаранивший входную группу кинотеатра. Из здания были спасены пять человек, в результате инцидента никто не пострадал. Проводится проверка.
Киноконцертный театр "Космос" - трехзальный кинотеатр в Екатеринбурге и главный концертный зал города, был построен в 1967 году. Накануне в нем прошла церемония открытия второго Уральского открытого фестиваля российского кино, показы киносмотра на данной площадке были запланированы до 8 сентября.