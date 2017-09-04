Мужчина, протаранивший на машине фасад кинотеатра на Урале, состоит на учете психиатра

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Мужчина, который в понедельник утром протаранил фасад здания киноконцертного театра "Космос" в Екатеринбурге, состоит на учете у психиатра. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе областного управления СК РФ.
"В ходе производства неотложных следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных правоохранительными органами региона, установлен и задержан подозреваемый - 39-летний житель города Ирбита. По предварительным сведениям, мужчина состоит на учете у психиатра. В связи с тем, что у него имеются обширные ожоги, в настоящее время он доставлен в одну из городских больниц. Впоследствии, при наличии соответствующей возможности, с участием подозреваемого планируется провести необходимый комплекс следственных действий", - уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось, что киноконцертный театр "Космос" загорелся в Екатеринбурге в ночь на понедельник. Из здания были спасены пять человек, в результате инцидента никто не пострадал. По данному факту проводится проверка. По данным властей региона, пожар начался после того, как автомобиль УАЗ врезался во входную группу кинотеатра. Расследуется уголовное дело, возбужденное по статье УК РФ "Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога".