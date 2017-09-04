Первый инклюзивный детский сад начали строить на Ямале

ТАСС, 4 сентября. Первый в регионе детский сад для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья начали строить в Новом Уренгое, который является крупнейшим городом в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом в понедельник сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Губернатор ЯНАО дал старт строительству уникального детского сада "Вининклюзия". Это совместный проект Ямала, администрации Нового Уренгоя и Объединения международного взаимопонимания (Германия), реализуемый при участии и грантовой поддержке компании Wintershall Holding GmbH (немецкая нефтегазодобывающая компания - прим. ТАСС). Немецкая сторона поделилась опытом и технологиями по созданию инклюзивного детского образовательного учреждения", - говорится в сообщении.

По данным властей региона, инклюзивный детский сад рассчитан на 200 детей в возрасте от двух месяцев до семи лет. "К каждому особому ребенку найдут индивидуальный подход. Предполагается, что дети с ограниченными возможностями здоровья получат образование в специально разработанной для них среде. На территории "Вининклюзии" будут располагаться изостудия, мастерские, зимний сад и бассейн в полностью безбарьерной среде", - уточняют в пресс- службе.

Отмечается, что для детей с ограниченными возможностями здоровья будут также проводить совместные занятия со здоровыми сверстниками, "чтобы адаптация и принятие были взаимными". "Концепция разработана на основе изучения лучших традиций и существующих педагогических практик как России, так и Германии. В детсаду будут работать не только педагоги, но и социальные работники, медики", - поясняют в пресс-службе. Дошкольное учреждение планируется открыть в 2019 году.