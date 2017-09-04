Все вывезенные из Сирии женщины и дети благополучно добрались до дома

КРАСНОДАР, 4 сентября. /ТАСС/. Женщины и дети, которые 1 сентября вернулись из Сирии в Россию, добрались до дома и встретились с родственниками, сообщила в понедельник, 4 сентября, уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Восемь детей и четыре женщины, вывезенные ранее через Ирак в Сирию, были доставлены самолетом в Грозный 1 сентября. Среди них - граждане России и Казахстана.

"Те мамы с детьми, которые прилетели со мной из Грозного, уже дома. Врачи им не потребовались (в дороге у одного из детей поднялась температура - прим. ТАСС). Уже встретились с родственниками", - сказала Кузнецова на заседании координационного совета уполномоченного по правам ребенка в РФ.

Она уточнила, что речь идет о жительнице Казахстана (с тремя детьми) и двух россиянках из Твери и Тюменской области (у каждой из них по одному ребенку). Ранее сообщалось, что еще одна женщина и три ее сына - родом из Чечни, куда изначально прибыли эвакуированные.