Все вывезенные из Сирии женщины и дети благополучно добрались до дома

Колобков примет участие в докладе по борьбе с допингом на конвенции Совета ЕвропыСпорт 4 сентября, 14:58
Новосибирские путешественники отметят 80-летие региона мотопробегом в 18 тыс. километровСибирь 4 сентября, 14:43
Допинг-инспекторы получили разрешение на работу в закрытых городах РоссииСпорт 4 сентября, 14:42
Прима Лондонского балета Наталья Осипова стала балериной Пермского театраКультура 4 сентября, 14:40
Ядерная программа КНДР: БРИКС призывает к диалогу, США не исключают военный ответМеждународная панорама 4 сентября, 14:36
Дела семи участников бунта в колонии Хакасии летом 2016 года переданы в судСибирь 4 сентября, 14:25
Малахов, Шнуров и российский "Доктор Хаус" — громкие премьеры нового телесезонаКультура 4 сентября, 14:20
Объявление решения по вопросу восстановления ПКР отложено в связи с подготовкой документовСпорт 4 сентября, 14:12
Трансляции русской версии Euronews на телеканале "Культура" прекращеныКультура 4 сентября, 14:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 4 сентября. /ТАСС/. Женщины и дети, которые 1 сентября вернулись из Сирии в Россию, добрались до дома и встретились с родственниками, сообщила в понедельник, 4 сентября, уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Восемь детей и четыре женщины, вывезенные ранее через Ирак в Сирию, были доставлены самолетом в Грозный 1 сентября. Среди них - граждане России и Казахстана.
"Те мамы с детьми, которые прилетели со мной из Грозного, уже дома. Врачи им не потребовались (в дороге у одного из детей поднялась температура - прим. ТАСС). Уже встретились с родственниками", - сказала Кузнецова на заседании координационного совета уполномоченного по правам ребенка в РФ.
Она уточнила, что речь идет о жительнице Казахстана (с тремя детьми) и двух россиянках из Твери и Тюменской области (у каждой из них по одному ребенку). Ранее сообщалось, что еще одна женщина и три ее сына - родом из Чечни, куда изначально прибыли эвакуированные.