В Нижнем Тагиле в День танкиста реконструируют отправку уральских танков в Сталинград

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ВОЛГОГРАД, 4 сентября. /ТАСС/. В рамках празднования Дня танкиста, которое пройдет в Нижнем Тагиле 9 сентября, будет реконструирована отправка танков на поля сражений под Сталинградом. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин на заседании оргкомитета по подготовке празднования 75-й годовщины Сталинградской битвы.
"В эту субботу, 9 сентября в рамках празднования Дня танкиста и танкостроителя в Нижнем Тагиле, где находится Уралвагонзавод, состоится реконструкция памятного события - Погрузка уральских танков в помощь Сталинграду", - сказал он.
Зампред правительства обратился с просьбой к губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову отправить делегацию для участия в этом событии. "Это важно, потому что вопрос победы в Сталинградской битве - это не вопрос Волгоградской области. Важно, чтобы все регионы участвовали в этом", - заметил вице-премьер.
На заседании оргкомитета Рогозин поблагодарил руководство региона за проводимую работу по благоустройству городской инфраструктуры. Он подчеркнул, что люди достойны лучшей жизни, поэтому процесс, связанный с улучшением жизни людей, которые являются наследниками тех, кто завоевал великую победу, является постоянным и не должен ограничиваться подготовкой к юбилеям.