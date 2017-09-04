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Скончался почетный консул Республики Корея в Екатеринбурге

Новости Урала
4 сентября, 13:55 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, сентября. /ТАСС

Представительство МИД России в Екатеринбурге выражает соболезнования семье Станислава Тхая

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Почетный консул Республики Корея в Екатеринбурге Станислав Тхай скончался на 52-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook представительства Министерства иностранных дел России (МИД) в Екатеринбурге.

"На 52-м году жизни скоропостижно скончался почетный консул Республики Корея в Екатеринбурге Станислав Тхай. Представительство МИД России в Екатеринбурге выражает соболезнования родным и близким Станислава Валерьевича", - сказано в сообщении.

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