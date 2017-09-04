Школа перспективных исследований открылась в Тюменском госуниверситете

Колобков примет участие в докладе по борьбе с допингом на конвенции Совета ЕвропыСпорт 4 сентября, 14:58
Новосибирские путешественники отметят 80-летие региона мотопробегом в 18 тыс. километровСибирь 4 сентября, 14:43
Допинг-инспекторы получили разрешение на работу в закрытых городах РоссииСпорт 4 сентября, 14:42
Прима Лондонского балета Наталья Осипова стала балериной Пермского театраКультура 4 сентября, 14:40
Ядерная программа КНДР: БРИКС призывает к диалогу, США не исключают военный ответМеждународная панорама 4 сентября, 14:36
Дела семи участников бунта в колонии Хакасии летом 2016 года переданы в судСибирь 4 сентября, 14:25
Малахов, Шнуров и российский "Доктор Хаус" — громкие премьеры нового телесезонаКультура 4 сентября, 14:20
Объявление решения по вопросу восстановления ПКР отложено в связи с подготовкой документовСпорт 4 сентября, 14:12
Трансляции русской версии Euronews на телеканале "Культура" прекращеныКультура 4 сентября, 14:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 4 сентября. Новое структурное подразделение Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) - Школа перспективных исследований - приняло первых студентов. Для их обучения приглашены 17 профессоров из восьми стран, сообщила в понедельник ТАСС заместитель директора Школы Анастасия Русакова.
"Сегодня начался первый учебный день. Школа работает по непривычной для российской системы образования модели, которая называется "свободное образование". В нашем варианте эта модель предполагает свободный выбор трети изучаемых предметов, небольшие интерактивные группы, разветвленное "ядро" - обязательную общеобразовательную программу, обеспечивающую мультидисциплинарный кругозор - и выбор специальности после второго курса", - сказала Русакова.
По ее словам, 13 из 17 приглашенных преподавателей получили докторские степени в ведущих зарубежных университетах.
"Всего в этом году в Школу поступили 85 первокурсников, причем 70 из них учатся бесплатно. В Школе представлено пять социогуманитарных направлений, биология и информационные технологии, поскольку самое интересное происходит именно на стыке этих дисциплин", - уточнила Русакова.
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев в ежегодном послании региональному парламенту ранее отмечал, что "регион должен стать инновационном центром не только национального, но и транснационального уровня". Он поручил вузовскому сообществу подумать о внедрении института приглашенных профессоров, то есть звезд мировой науки, которые приезжали бы не с разовыми лекциями и мастер- классами, а с целыми интенсивными учебными модулями.