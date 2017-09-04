Школа перспективных исследований открылась в Тюменском госуниверситете

ТАСС, 4 сентября. Новое структурное подразделение Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) - Школа перспективных исследований - приняло первых студентов. Для их обучения приглашены 17 профессоров из восьми стран, сообщила в понедельник ТАСС заместитель директора Школы Анастасия Русакова.

"Сегодня начался первый учебный день. Школа работает по непривычной для российской системы образования модели, которая называется "свободное образование". В нашем варианте эта модель предполагает свободный выбор трети изучаемых предметов, небольшие интерактивные группы, разветвленное "ядро" - обязательную общеобразовательную программу, обеспечивающую мультидисциплинарный кругозор - и выбор специальности после второго курса", - сказала Русакова.

По ее словам, 13 из 17 приглашенных преподавателей получили докторские степени в ведущих зарубежных университетах.

"Всего в этом году в Школу поступили 85 первокурсников, причем 70 из них учатся бесплатно. В Школе представлено пять социогуманитарных направлений, биология и информационные технологии, поскольку самое интересное происходит именно на стыке этих дисциплин", - уточнила Русакова.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев в ежегодном послании региональному парламенту ранее отмечал, что "регион должен стать инновационном центром не только национального, но и транснационального уровня". Он поручил вузовскому сообществу подумать о внедрении института приглашенных профессоров, то есть звезд мировой науки, которые приезжали бы не с разовыми лекциями и мастер- классами, а с целыми интенсивными учебными модулями.