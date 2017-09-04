Студенты и предприниматели примут участие в школе Открытого университета Сколково на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Студенты и предприниматели примут участие в выездной школе Открытого университета Сколково, которая пройдет в сентябре в технопарке высоких технологий "Университетский" в Свердловской области. Об этом в понедельник сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Более сотни студентов свердловских вузов и молодые предприниматели с 7 по 10 сентября на площадке технопарка "Университетский" смогут пройти обучение в выездной школе "Навигатор инноватора. Екатеринбург" Открытого университета Сколково. В рамках обучения участники познакомятся с основными стадиями работы с технологическим проектом - от разработки продукта до определения потребителей и защиты интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.

По мнению первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова, проведение в регионе данной программы станет важным шагом в развитии инновационной инфраструктуры. "Участниками проекта станут студенты старших курсов технических специальностей и факультетов инноватики и менеджмента, аспиранты, участники региональных научно-технологических конкурсов, резиденты технопарков и бизнес-инкубаторов, молодые предприниматели и управленцы", - уточнили в департаменте.

Там добавили, что в числе экспертов, которые будут работать с участниками программы, - лидеры технологических стартапов, представители институтов развития и университетов, выпускники и партнеры Открытого университета Сколково.

"Мероприятие позволит сформировать у участников навыки и компетенций для успешной коммерциализации своих проектов. Кроме этого, школа станет отличной навигацией по возможностям сотрудничества с инновационным центром "Сколково" и другими институтами инновационного развития", - приводит департамент слова генерального директора технопарка Дениса Скоморохова.

Проект технопарка площадью 28 тыс. кв. м реализуется в Свердловской области с 2014 года в соответствии с федеральной программой Минсвязи РФ и поддерживается областным правительством. В технопарке располагаются 37 компаний-резидентов.