Фасад здания Екатеринбургского цирка отремонтируют к ЧМ-2018

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Фасад здания Екатеринбургского цирка планируют обновить к чемпионату мира по футболу 2018 года. Конструкции купола здания начнут ремонтировать уже этой осенью, сообщил в понедельник ТАСС директор учреждения Анатолий Марчевский.
"Зданию цирка 37 лет, сейчас мы заканчиваем экспертизы, экспертные работы. Этот процесс (ремонта - прим. ТАСС) мы к осени начнем и к чемпионату мира по футболу 2018 года закончим <…> Начинать будем с арок (конструкций купола - прим. ТАСС), отреставрируем их и покрасим в белый цвет", - сказал Марчевский.
Он добавил, что подрядчик, который будет ремонтировать фасад, еще не определен. "Но к нему будут жесткие требования. Что касается арок, то это очень сложная работа, там верхолазы должны работать, леса трудно поставить. Всего три-четыре компании у нас есть, которые могут выполнить эти работы, будем проверять, кто из них профессиональнее", - отметил Марчевский.
Ранее на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС председатель комитета по бюджету, финансам и налогам регионального Заксобрания Владимир Терешков заявил, что на ремонт фасада цирка будет выделено 100 млн рублей.
Екатеринбургский государственный цирк был открыт 1 февраля 1980 года. По конструкции здания считается одним из лучших в Европе и приспособлен для самых сложных постановок, а его интерьер отделан уральским камнем. В цирке 2558 мест, два манежа (основной и репетиционный).
Более 20 млн зрителей посетили цирк за время его существования. Цирк носит имя народного артиста СССР, дрессировщика Валентина Филатова.
Учреждение регулярно проводит благотворительную работу: показывает цирковые представления для детей-сирот, детей из школ-интернатов, детских домов, пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных семей. Ежегодно до 50 тыс. зрителей посещают его благотворительные спектакли.
В 2008 году Екатеринбургский цирк стал организатором Первого Всемирного фестиваля клоунов, который теперь проходит ежегодно.