Прокуратура выявила грубые нарушения при заключении госконтрактов в "Уралуправтодоре"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Прокуратура выявила грубые нарушения в деятельности предприятия "Уралуправтодора", которое обслуживает федеральные трассы на территории Уральского федерального округа. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе надзорного ведомства в Свердловской области.

Ранее сообщалось, что прокуратура проверяет сообщения СМИ о незаконной деятельности "Уралуправтодора". По сообщениям местных СМИ, руководитель "Уралуправтодора" Алексей Борисов нарушил правила при заключении госконтрактов, создав неравную конкуренцию на рынке. Общая протяженность сети федеральных автомобильных дорог, закрепленных в оперативном управлении "Уралуправтодора", составляет порядка 2 млн км.

"В ходе надзорных мероприятий выявлены грубые нарушения федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - отмечается в сообщении.

Прокурорами были выявлены нарушения порядка подготовки аукционной документации и заключения государственных контрактов; установлены необоснованные требования к используемым при ремонте материалам, несоблюдение сроков размещения в Единой информационной системе в сети Интернет сведений, подлежащих обязательному опубликованию.

"Таким образом, подобные нарушения ограничивают доступ к участию в закупке. По результатам проверки прокуратура внесла представление начальнику ФКУ "Уралуправтодор" Алексею Борисову с требованием устранить выявленные нарушения. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования 5 виновных должностных лиц..., включая заместителя начальника управления и главного бухгалтера, привлечены к... ответственности в виде выговоров и замечаний", - уточнили в пресс-службе.