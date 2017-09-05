Замдиректора спецучилища на Урале приговорен к 3,5 года колонии за избиение воспитанников

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Асбестовский городской суд Свердловской области приговорил заместителя директора Рефтинского специального профессионального училища закрытого типа для подростков с девиантным поведением Сергея Бакшаева к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима за применение насилия к воспитанникам, сообщает во вторник пресс-служба областной прокуратуры.
"Заместитель директора Рефтинского специального профессионального училища закрытого типа №1 Сергей Бакшаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия". Асбестовский городской суд Свердловской области приговорил Бакшаева к наказанию в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы о отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и с лишением права занимать должности в образовательных учреждениях на срок 3 года", - говорится в сообщении.
Установлено, что Бакшаев, будучи заместителем директора спецучилища по режиму, с февраля 2014 года по декабрь 2015 года неоднократно бил воспитанников училища, в том числе для получения информации о наличии у детей запрещенных предметов, таких как сотовые телефоны. "В частности, Бакшаев ударил несовершеннолетнего бильярдным кием и разделочной доской по рукам и ногам. Другого воспитанника училища в коридоре, примыкающем к спортивному залу, схватил за шею", - отмечается в сообщении прокуратуры.
В конце августа 2016 года неустановленные лица в спецучилище организовали массовые беспорядки и подстрекали нескольких несовершеннолетних воспитанников к применению насилия к сотрудникам учреждения и уничтожению имущества. В результате пострадали сотрудники учреждения, а также было уничтожено имущество на общую сумму более 125 тыс. рублей. Прокуратурой было установлено, что в спецучилище к работе с детьми допускались лица, имевшие судимость за преступления небольшой и средней тяжести. Суд приговорил участников дела о массовых беспорядках к наказанию в виде лишения свободы на сроки от 2 до 2,5 года условно с испытательным сроком на два года.