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Медведев пообещал подумать о поддержке научного центра для медиков в Екатеринбурге

Новости Урала
5 сентября, 10:07 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 5, сентября. /ТАСС

Врио губернатора Свердловской области сообщил премьер-министру РФ, что инновационный научно-образовательный центр планируется создать на базе НИИ охраны материнства и младенчества

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев

© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ГОРКИ, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал изучить проект создания в Екатеринбурге научно-образовательного центра для медиков и подумать о его поддержке. "Давайте посмотрим на вашу программу [строительства центра], что можно сделать", - заявил он во время рабочей встречи с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым.

"Что касается медицинской помощи, здравоохранения, сложно не согласиться с тем, что количество квалифицированных врачей, специалистов и терапевтов, врачей общей практики и так называемых узких специалистов определяет лицо здравоохранения региона, - подчеркнул глава правительства. - Если таких людей в достатке, если обеспечивается необходимый уровень врачебной помощи - а это все-таки конкретная работа конкретных людей, - тогда, значит, все в порядке. Если нет, значит нужно реализовывать программу привлечения медицинских работников".

"Сегодня коэффициент совместительства наших врачей по региону составляет 1,5 - 1,6, - доложил премьеру Куйвашев. - Конечно, необходимо увеличивать наши образовательные площади, необходимо совершенствовать нашу научную базу". "Мы приняли решение и уже запланировали создание инновационного научно-образовательного центра на базе НИИ охраны материнства и младенчества", - сообщил врио главы Свердловской области. По его словам, этот институт находится в центре Екатеринбурга и располагает площадями в 7 тыс. кв. метров. Также власти договорились с инвестором о строительстве в новом микрорайоне Екатеринбурга дополнительных помещений площадью 35 тыс. кв. метров. "Это серьезный задел для подготовки и повышения квалификации наших медиков", - уверен Куйвашев. Он попросил Медведева рассмотреть вопрос о федеральной поддержке этого проекта.

Врио губернатора добавил, что с 2018 года в регионе стартует программа по привлечению медработников в малые и средние города, которая предусматривает обеспечение медиков жильем.

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