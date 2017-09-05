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В Екатеринбурге устранили причину сбоя в работе КОИБов, произошедшего на выборах в Госдуму

Новости Урала
5 сентября, 11:25 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, сентября. /ТАСС

На выборах в 2016 году здесь не запустились комплексы обработки избирательных бюллетеней ориентировочно на 20 участках для голосования

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга совместно со специалистами областной избирательной комиссии устранили причину сбоя в работе комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), произошедшего на выборах в Госдуму в 2016 году. Повторных сбоев в работе КОИБов на губернаторских выборах в Екатеринбурге не ожидают, сообщил во вторник журналистам заместитель главы администрации Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин.

На выборах в Госдуму в 2016 году в Екатеринбурге ориентировочно на 20 участках для голосования не запустились КОИБы.

"В предыдущие выборы (в Госдуму, сентябрь 2016 года - прим. ТАСС) в отношении КОИБов были претензии. Мы вместе с областной избирательной комиссией серьезно работали по тестированию, выяснилась одна из причин сбоя: слишком длинные избирательные бюллетени сбивали работу компьютера Мы рассчитываем, что в этом году каких-то сбоев (в работе КОИБов) не будет", - сказал Тушин.

По его словам, в Екатеринбурге отдельно рассматривался вопрос энергетического обеспечения, чтобы не было сбоев в работе компьютеров.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут в единый день голосования - 10 сентября. Об участии в них заявили 11 человек. Прошли муниципальный фильтр и зарегистрированы кандидатами на должность свердловского губернатора шесть претендентов: временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания Свердловской области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые").

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