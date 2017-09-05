Здания всех деревянных школ Тюменской области заменят на современные за три года

ТАСС, 5 сентября. Здания всех деревянных школ в Тюменской области будут заменены на современные в течение трех лет. Всего в программе 33 школы, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора региона.

"На рабочем совещании, которое провел губернатор Тюменской области Владимир Якушев, детально рассмотрели программу по ликвидации школ в деревянном исполнении. Реализация программы рассчитана на два этапа. Областной департамент образования и науки предоставил информацию о школах, расположенных в деревянных зданиях и нуждающихся в замене: таких школ 33", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе обсуждения было предложено несколько вариантов решения проблемы. "Для школ с количеством до 40 учащихся, предлагается построить быстровозводимые блочно-модульные здания. Для образовательных учреждений, где учатся более 150 человек, возвести капитальные строения", - уточнили там.

По данным властей, в Тюменской области по программе замены ветхих школ, действующей с 2013 года, построено 10 новых образовательных учреждений. "Владимир Якушев поставил задачу за предстоящие три года заменить на современные все здания деревянных школ, оставшиеся в небольших населенных пунктах", - пояснили в пресс-службе.

Там также добавили, что в настоящее время в регионе продолжается строительство новых образовательных учреждений, в том числе в Тюмени, Тобольске, Заводоуковске и других городах. 1 сентября 2017 года в Тюмени открылась самая большая школа области. Ее здание состоит из восьми блоков, всего в школе 77 учебных классов.