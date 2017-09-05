Подросток погиб от удара током на железной дороге под Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Следственные органы в Челябинской области возбудили уголовное дело о халатности после обнаружения в районе железнодорожной станции тела 14-летнего подростка со следами от удара током. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

"Вечером 2 сентября поступила информация о том, что на окраине железнодорожной станции Гумбейка (Агаповский район Челябинской области) обнаружено тело 14-летнего школьника. При осмотре телесных повреждений, кроме электрометок, не обнаружено... На земле рядом с телом обнаружен оголенный провод линии электропередачи, по предварительным данным, упавший с опоры", - рассказали в СУ СК.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека" УК России, добавили в ведомстве. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления.