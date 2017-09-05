В Екатеринбурге откроют первый на Урале общественный экологический канал

Чемпион мира по версии WBA британец Джошуа проведет бой с болгарином Пулевым 28 октябряСпорт 5 сентября, 13:40
Применение крылатых ракет "Калибр" в сирийской кампании. ДосьеБиографии и справки 5 сентября, 13:29
Бразилец Брандао укусил соперника на турнире в Дагестане и спровоцировал потасовкуСпорт 5 сентября, 13:23
Главный тренер "Атлетико" Симеоне продлил контракт с клубом до 2020 годаСпорт 5 сентября, 13:07
Организаторы St.Petersburg Open планируют пригласить ШараповуСпорт 5 сентября, 13:06
Осень принесла жару в Крым, дожди на Дальний Восток и заморозки в СибирьВ стране 5 сентября, 13:04
Александр Медведев: отъезд Шипачева и Дадонова в НХЛ не мог не сказаться на СКАСпорт 5 сентября, 12:58
Лагерные шрамы Соловецкого монастыряВ стране 5 сентября, 12:56
В ЮУрГУ проектируют уникальную ветроэнергетическую установку арктического исполненияНовости партнеров 5 сентября, 12:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Первый на Урале общественный экологический канал "Эко-ТВ" планируется открыть в Екатеринбурге. Об этом во вторник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил председатель правления международного экологического движения TERRA VIVA, член оргкомитета по проведению в 2017 году в РФ Года экологии Николай Дроздов.
"Наше экологическое движение TERRA VIVA имеет несколько направлений, в том числе создание национального экологического канала "Эко-ТВ", который планируется открыть в Екатеринбурге", - сказал Дроздов.
В свою очередь председатель региональной общественной организации "Уральская экологическая инициатива", член комитета по природопользованию и экологии ТПП РФ Ольга Старцева пояснила ТАСС, что канал планируется запустить до конца 2017 года.
"Вещание планируется сначала начать со Свердловской области, а потом распространить на другие регионы Уральского федерального округа. Тематическое наполнение будет включать вопросы промышленной экологии, культуры производства, культуры потребления и охраны растительного и животного мира", - добавила собеседница агентства.
По ее словам, организаторы проекта уже провели встречи с представителями региональной власти. "У всех региональных руководителей есть интерес. Урал неслучайно выбран в качестве реализации этого проекта. У нас много экспертов из Российской академии наук, вузов, есть все ресурсы для развития этого проекта", - уточнила Старцева.
Ранее сообщалось, что первое общественное экологическое телевидение может начать регулярную трансляцию своих программ в Год экологии.