В Екатеринбурге откроют первый на Урале общественный экологический канал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Первый на Урале общественный экологический канал "Эко-ТВ" планируется открыть в Екатеринбурге. Об этом во вторник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил председатель правления международного экологического движения TERRA VIVA, член оргкомитета по проведению в 2017 году в РФ Года экологии Николай Дроздов.

"Наше экологическое движение TERRA VIVA имеет несколько направлений, в том числе создание национального экологического канала "Эко-ТВ", который планируется открыть в Екатеринбурге", - сказал Дроздов.

В свою очередь председатель региональной общественной организации "Уральская экологическая инициатива", член комитета по природопользованию и экологии ТПП РФ Ольга Старцева пояснила ТАСС, что канал планируется запустить до конца 2017 года.

"Вещание планируется сначала начать со Свердловской области, а потом распространить на другие регионы Уральского федерального округа. Тематическое наполнение будет включать вопросы промышленной экологии, культуры производства, культуры потребления и охраны растительного и животного мира", - добавила собеседница агентства.

По ее словам, организаторы проекта уже провели встречи с представителями региональной власти. "У всех региональных руководителей есть интерес. Урал неслучайно выбран в качестве реализации этого проекта. У нас много экспертов из Российской академии наук, вузов, есть все ресурсы для развития этого проекта", - уточнила Старцева.

Ранее сообщалось, что первое общественное экологическое телевидение может начать регулярную трансляцию своих программ в Год экологии.