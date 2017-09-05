Суд обязал ликвидировать свалку около аэропорта Екатеринбурга из-за птиц

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Сысертский районный суд Свердловской области обязал муниципальное унитарное предприятие "ЖКХ Западное" ликвидировать свалку около аэропорта Екатеринбурга из-за прилетающих к отходам птиц. Это создавало угрозу безопасности полетов, говорится в сообщении пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры.

"Вопреки требованиям федерального законодательства МУП "ЖКХ Западное" разместило отходы, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц, в непосредственной близости от полосы воздушного подхода к аэропорту Кольцово, что создавало угрозу безопасности полетов воздушных судов. В связи с выявленными нарушениями закона свердловским транспортным прокурором в суд направлено исковое заявление на коммунальщиков о прекращении складирование отходов и очистить земельный участок в селе Патруши. Решением Сысертского районного суда требования прокурора удовлетворены", - отмечается в сообщении.

Кроме того, коммунальщики привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ "Нарушение правил использования воздушного пространства".

Международный аэропорт Кольцово - один из крупнейших по объемам пассажирских перевозок региональных воздушных портов России, входит в холдинг "Аэропорты регионов". Пассажирам аэропорта доступны более 100 направлений полетов, рейсы отсюда выполняют около 50 российских и иностранных авиакомпаний. В 2016 году услугами аэропорта воспользовались 4,3 млн пассажиров.