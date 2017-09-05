Структура ММК подала иск к заводу моногорода в Кузбассе из-за долга в 106 млн руб.

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КЕМЕРОВО, 5 сентября. /ТАСС/. Компания "ММК-Уголь" (объединяет угледобывающие активы "Магнитогорского металлургического комбината" в Кузбассе) обратилась в Арбитражный суд Кемеровской области с иском о взыскании 106,7 млн рублей с "Юргинского машзавода", сообщается на сайте суда во вторник.
"Заявление ООО "ММК-Уголь" принять, возбудить производство по делу. Назначить дело к разбирательству в предварительном судебном заседании арбитражного суда на 2 октября", - говорится в документе. Заявленная сумма исковых требований - 106 млн 752 тыс. 282,7 рублей.
Как уточнили ТАСС в компании "ММК-Уголь", причиной обращения в суд стала задолженность за уголь, поставленный машзаводу. "Мы им поставили уголь, они не рассчитались", - сказал собеседник агентства.
"Юргинский машзавод" - градообразующее предприятие моногорода Юрга, где в июле 2016 года была создана территория опережающего развития. "УВЗ-Сервис" владеет 90% доли машзавода, 10% принадлежит самому предприятию.
Ранее сообщалось, что завод на протяжении последних лет испытывает финансовые трудности. С июня 2015 года в Арбитражный суд Кемеровской области направлялось около 35 заявлений о признании предприятия банкротом, но ни одно не было удовлетворено. У предприятия имеются долги за поставку газа - завод занимает 2 место по объему задолженностей в регионе (163,7 млн рублей).
Компания "ММК-Уголь" создана в 2016 году в результате реорганизации группы "Белон", объединявшей угольные активы "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) в Кузбассе. Согласно выписке ЕГРЮЛ на 4 сентября, 67,76% "ММК- угля" принадлежит ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", остальная доля - ОАО "Белон".