Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 57.85
€ 68.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Конференция по экспертизе "екатеринбургских останков" будет транслироваться онлайн

Новости Урала
5 сентября, 15:28 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 5, сентября. /ТАСС

Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) заявил, что "это слишком важная тема для Церкви, для историков, общественных деятелей и всей страны"

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТАВРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Конференция, посвященная экспертизе екатеринбургских останков и расследованию гибели семьи Романовых, пройдет в конце 2017 - начале 2018 года. Участниками конференции станут эксперты, занимающиеся расследованием, сообщил во вторник журналистам секретарь Патриаршей комиссии по изучению результатов экспертизы, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов).

Смотрите также
Дом, в котором в 1918 году были расстреляны император Николай II и члены его семьи

Расследование длиною в век: как ведется дело о гибели семьи Николая II

"Надеюсь, что еще до конца этого года или может в начале следующего года у нас будет первая конференция, где эксперты смогут представить Церкви и общественности свои наработки, мы надеемся на продуктивную дискуссию во время этой конференции", - сказал он.

Планируется, что конференция будет транслироваться в прямом эфире православных телеканалов, возможно, также и в интернете. "Думаю, это будет правильно - это слишком важная тема для Церкви, для историков, общественных деятелей и всей страны. Мы рассчитываем на максимальную открытость", - пояснил епископ Тихон, добавив, что частично информация о проводимых экспертизах уже публикуется.

"Мы хотим поблагодарить руководителя СК за то, что он в порядке исключения разрешил нам еще до окончания следствия публиковать материалы экспертов. На сайте Православие.ру, мы открыли постоянно действующую рубрику, в которой эксперты дают интервью или представляют статьи, в которых содержатся их исследованиях", - отметил секретарь Патриаршей комиссии.

Интервью

Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов)

Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов

Перейти в раздел Интервью

Николай II, отрекшийся от престола 2 марта 1917 года, и его семья были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге, в 2000 году Русская православная церковь (РПЦ) канонизировала Николая и его семью. Дискуссия о подлинности останков, найденных в 1993 году в окрестностях Екатеринбурга, обострилась после канонизации - многие верующие и некоторые эксперты придерживаются версии о том, что тела убитых были полностью уничтожены.

Следственный комитет в сентябре 2015 году возобновил расследование обстоятельств убийства семьи Романовых. В рамках этого расследования была проведена эксгумация останков, захороненных в Санкт-Петербурге. В рамках уголовного дела проводятся антропологическая, генетическая, историческая и судебная экспертиза останков. Вопрос о признании останков мощами будет рассматриваться Собором Русской православной церкви после завершения экспертизы.

Смотрите также

Шевкунов: на Патриаршую комиссию оказывают давление в вопросе екатеринбургских останков

РПЦ признает подлинность останков царской семьи только при наличии веских доказательств

Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" станет публичной этим летом

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
9
Исторический парк "Россия - моя история" открыли в Екатеринбурге
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Захоронение мужчины, которое, по предварительным оценкам ученых, относится к III-II тыс. до н.э
5
В Челябинской области археологи обнаружили погребение на стоянке каменного века
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД ФРГ: размещение миротворцев в Донбассе может стать шагом к отмене санкций против РФ
2
Стрелявший в Ивантеевке школьник конфликтовал с пострадавшим учителем
3
Устроивший стрельбу в Ивантеевке ударил учителя кухонным топориком
4
Самолет на замену Ан-2 может пойти в серию к 2020 году
5
Путин подвел итоги саммита БРИКС и рассказал СМИ о своем видении ситуации в РФ и в мире
6
"Тверской стрелок" попросил суд приговорить его к смертной казни
7
Путин поручил внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама