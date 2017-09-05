Конференция по экспертизе "екатеринбургских останков" будет транслироваться онлайн

СТАВРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Конференция, посвященная экспертизе екатеринбургских останков и расследованию гибели семьи Романовых, пройдет в конце 2017 - начале 2018 года. Участниками конференции станут эксперты, занимающиеся расследованием, сообщил во вторник журналистам секретарь Патриаршей комиссии по изучению результатов экспертизы, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов).

"Надеюсь, что еще до конца этого года или может в начале следующего года у нас будет первая конференция, где эксперты смогут представить Церкви и общественности свои наработки, мы надеемся на продуктивную дискуссию во время этой конференции", - сказал он.

Планируется, что конференция будет транслироваться в прямом эфире православных телеканалов, возможно, также и в интернете. "Думаю, это будет правильно - это слишком важная тема для Церкви, для историков, общественных деятелей и всей страны. Мы рассчитываем на максимальную открытость", - пояснил епископ Тихон, добавив, что частично информация о проводимых экспертизах уже публикуется.

"Мы хотим поблагодарить руководителя СК за то, что он в порядке исключения разрешил нам еще до окончания следствия публиковать материалы экспертов. На сайте Православие.ру, мы открыли постоянно действующую рубрику, в которой эксперты дают интервью или представляют статьи, в которых содержатся их исследованиях", - отметил секретарь Патриаршей комиссии.

Николай II, отрекшийся от престола 2 марта 1917 года, и его семья были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге, в 2000 году Русская православная церковь (РПЦ) канонизировала Николая и его семью. Дискуссия о подлинности останков, найденных в 1993 году в окрестностях Екатеринбурга, обострилась после канонизации - многие верующие и некоторые эксперты придерживаются версии о том, что тела убитых были полностью уничтожены.

Следственный комитет в сентябре 2015 году возобновил расследование обстоятельств убийства семьи Романовых. В рамках этого расследования была проведена эксгумация останков, захороненных в Санкт-Петербурге. В рамках уголовного дела проводятся антропологическая, генетическая, историческая и судебная экспертиза останков. Вопрос о признании останков мощами будет рассматриваться Собором Русской православной церкви после завершения экспертизы.